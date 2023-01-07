Президент Европарламента Мецола поддерживает передачу Украине танков Leopard

Об этом сообщил Первый канал телевидения и радиовещания Германии Tagesschau .

Стало известно, что во время встречи с группой депутатов бундестага от ХСС Мецола подчеркнула, что "важно продолжать военную поддержку Украины", поэтому она также выступает за поставку танков Leopard в Украину, как того требуют ХСС и политики из других немецких партий.

Кроме того, президент ЕП также поздравила заявление правительства Германии о поставке Украине БМП Marder и отметила, что РФ хочет, чтобы Европа смотрела в другую сторону, когда речь идет об Украине, однако этого нельзя допускать.

"Важно, чтобы Европа продолжала оказывать украинцам политическую, гуманитарную, а также военную поддержку", – подчеркнула Мецола.

6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.

4 января стало известно, что Франция передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.

Соединенные Штаты поддержали передачу Украине танков Leopard 2, но отметили, что это должно произойти по инициативе Германии.

6 января спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в ближайшие три месяца.

7 января стало известно, что Финляндия передаст Украине танки Leopard 2, если соответствующее решение будет принято другими странами Европы.

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