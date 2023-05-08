Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.

"Завтра президент Урсула фон дер Ляен прибудет в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Она подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС по случаю Дня Европы", - говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предлагающий установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Также он подписал указ о ежегодном праздновании в Украине Дня Европы 9 мая.