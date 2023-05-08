Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибудет в Киев 9 мая, в День Европы
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 9 мая прибудет в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.
"Завтра президент Урсула фон дер Ляен прибудет в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Она подтвердит непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС по случаю Дня Европы", - говорится в сообщении.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предлагающий установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Также он подписал указ о ежегодном праздновании в Украине Дня Европы 9 мая.
- 6 мая премьер-министр Денис Шмыгаль в Лондоне провел встречу с президентом Еврокомиссии. Стороны обсуждали возобновление Украины.
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