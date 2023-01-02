Президент Еврокомиссии сообщила о первом в этом году телефонном разговоре с Зеленским: подробности
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поговорила по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским и пообещала нашей стране дальнейшую поддержку
Об этом она сообщила в своем Twitter.
Согласно сообщению, фон дер Ляен поздравила украинцев с Новым годом и пообещала продолжение практической помощи, напомнив об уже передаваемых Евросоюзом генераторах, оборудовании для обустройства временного убежища, школьных автобусах и т.д.
По словам фон дер Ляен, скоро Евросоюз начнет перечислять средства из согласованного пакета макрофинансовой помощи для Украины на 18 млрд евро - ежемесячными траншами.
"ЕС будет рядом с вами столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу – борьбу за свободу и против варварской агрессии", - отметила Урсула фон дер Ляен.
Она добавила, что надеется "скоро встретиться" с Зеленским в Украине.
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