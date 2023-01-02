Об этом она сообщила в своем Twitter.

Согласно сообщению, фон дер Ляен поздравила украинцев с Новым годом и пообещала продолжение практической помощи, напомнив об уже передаваемых Евросоюзом генераторах, оборудовании для обустройства временного убежища, школьных автобусах и т.д.

По словам фон дер Ляен, скоро Евросоюз начнет перечислять средства из согласованного пакета макрофинансовой помощи для Украины на 18 млрд евро - ежемесячными траншами.

"ЕС будет рядом с вами столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу – борьбу за свободу и против варварской агрессии", - отметила Урсула фон дер Ляен.

Она добавила, что надеется "скоро встретиться" с Зеленским в Украине.

1 января Швеция перебрала от Чехии председательство в Совете ЕС и пообещала дальнейшую поддержку Украине.