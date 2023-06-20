Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы предлагаем Украине кредит на следующие 4 года до 50 миллиардов евро", – сказала она.

В частности, речь идет о помощи в виде грантов и кредитов.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что этот пакет помощи Украине будет финансироваться на средства вкладов государств-членов ЕС, а не заимствований на рынках. В то же время Евросоюз ожидает помощи и частного сектора, и других доноров.

"Обеспечить предполагаемое финансирование Украины на ее пути в ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором. В сфере миграции мы поддерживаем защиту внешних границ и экономическое развитие наших партнеров, выделив 15 миллиардов евро", - добавила президент Еврокомиссии.

Ранее Bloomberg писал , что Европейский Союз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро для поддержки Украины на фоне украинского контрнаступления с целью возвращения территорий, утраченных после вторжения России.

Отмечалось, что комиссия хочет избежать обременительного инструмента восстановления для находящейся в состоянии войны страны. Поэтому она предложит помощь в виде грантов, льготных ссуд и гарантий.