Президент Еврокомиссии объявила о плане финансовой помощи Украине на следующие 4 года
Европейская комиссия планирует выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов. Поддержка рассчитана на ближайшие четыре года
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Мы предлагаем Украине кредит на следующие 4 года до 50 миллиардов евро", – сказала она.
В частности, речь идет о помощи в виде грантов и кредитов.
Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что этот пакет помощи Украине будет финансироваться на средства вкладов государств-членов ЕС, а не заимствований на рынках. В то же время Евросоюз ожидает помощи и частного сектора, и других доноров.
"Обеспечить предполагаемое финансирование Украины на ее пути в ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором. В сфере миграции мы поддерживаем защиту внешних границ и экономическое развитие наших партнеров, выделив 15 миллиардов евро", - добавила президент Еврокомиссии.
Ранее Bloomberg писал , что Европейский Союз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро для поддержки Украины на фоне украинского контрнаступления с целью возвращения территорий, утраченных после вторжения России.
Отмечалось, что комиссия хочет избежать обременительного инструмента восстановления для находящейся в состоянии войны страны. Поэтому она предложит помощь в виде грантов, льготных ссуд и гарантий.
- Также 6 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала предоставление гуманитарной помощи Украине для устранения последствий подрыва Каховской ГЭС россиянами.
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