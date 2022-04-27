Президент Еврокомиссии назвала шантажом заявления Газпрома о прекращении поставок газа в страны ЕС

Об этом она написала в Twitter.

"Заявление "Газпрома" - это очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС. Европейцы могут верить, что мы едины и солидарны с пострадавшими государствами-членами", - написала Урсула фон дер Ляен.

На сайте Еврокомиссии говорится , что заявление Газпрома о том, что он в одностороннем порядке прекращает поставки газа потребителям в Европе, является очередной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа.

"Это неоправданно и недопустимо. И это еще раз свидетельствует о ненадежности России как поставщика газа", – говорится в заявлении Еврокомиссии.

Напомним, Газпром официально сообщил о прекращении газоснабжения в Польшу, а также в Болгарию. Белый дом заявил, что после прекращения поставок природного газа из России Польша может заменить его энергоносителями из стран Азии. Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает действия РФ по прекращению снабжения газа в ЕС нарушением договоров и аргументом в пользу энергетического эмбарго

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