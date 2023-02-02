Президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии прибыли в Киев

Об этом европейские чиновники проинформировали в твиттере.

"Хорошо вернуться в Киев, это мой четвертый визит с начала российского вторжения. На этот раз – с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС стоит рядом с Украиной как никогда. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", - говорится в твите президента Еврокомиссии.

Несколько позже о визите в столицу Украины написал и Жозеп Боррель: "Прибыл в Киев, чтобы передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну".

"Помощь ЕС достигла €50 миллиардов с начала войны России. Европа была едина с Украиной с первого дня. И будет с вами, чтобы побеждать и восстанавливаться", - написал глава европейской дипломатии.

Напомним, 23 января Совет министров иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрил новый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.

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