Президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии прибыли в Киев
2 февраля с визитом в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии
Об этом европейские чиновники проинформировали в твиттере.
"Хорошо вернуться в Киев, это мой четвертый визит с начала российского вторжения. На этот раз – с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС стоит рядом с Украиной как никогда. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", - говорится в твите президента Еврокомиссии.
Несколько позже о визите в столицу Украины написал и Жозеп Боррель: "Прибыл в Киев, чтобы передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну".
"Помощь ЕС достигла €50 миллиардов с начала войны России. Европа была едина с Украиной с первого дня. И будет с вами, чтобы побеждать и восстанавливаться", - написал глава европейской дипломатии.
- Напомним, 23 января Совет министров иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрил новый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.
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