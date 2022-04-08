Президент Еврокомиссии, глава дипломатии ЕС и премьер Словакии отправились в Киев
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в Киев вместе с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем
Об этом она сообщила в своем Twitter.
Политики отправились в столицу Украины на поезде. Ранее сообщалось, что у президента Еврокомиссии запланирована встреча с Владимиром Зеленским на 8 апреля.
Также премьер Словакии встретится в Киеве с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.
"В Украине с Урсулой фон дер Ляйен готовы обсудить наши предложения помощи Украине с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, чтобы получить перспективу ЕС, создав команду реформ. Предложим варианты перевозки зерна, в том числе пшеницы, и увеличения использования словацкого гуманитарного хаба", - написал Хеггер.
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