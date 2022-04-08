Президент Еврокомиссии, глава дипломатии ЕС и премьер Словакии отправились в Киев

Об этом она сообщила в своем Twitter.



Политики отправились в столицу Украины на поезде. Ранее сообщалось, что у президента Еврокомиссии запланирована встреча с Владимиром Зеленским на 8 апреля.



Также премьер Словакии встретится в Киеве с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.



"В Украине с Урсулой фон дер Ляйен готовы обсудить наши предложения помощи Украине с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, чтобы получить перспективу ЕС, создав команду реформ. Предложим варианты перевозки зерна, в том числе пшеницы, и увеличения использования словацкого гуманитарного хаба", - написал Хеггер.