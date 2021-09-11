Президент Эстонии заявила, что Украину от ЕС отделяют "световые годы"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что за последние 5 лет не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев, необходимых для вступления в Евросоюз
Об этом Кальюлайд заявила во время форума YES-Brainstorming, сообщает "Европейская правда".
Она подчеркнула, что для членства в ЕС Украина должна сначала выполнить Копенгагенские критерии.
"Сейчас Киев в нескольких световых годах от их выполнения. К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - сказала Кальюлайд.
В то же время она заверила, что всегда была сторонницей членства в ЕС Украины, Грузии и Молдовы.
"Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них - поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это. Возможно, однажды произойдет чудо и они услышат этот месседж - тогда Украина начнет приближаться к ЕС", - отметила Кальюлайд.
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Напомним, 25 августа Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству в Евросоюзе.
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