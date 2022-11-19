Об этом президент Эстонии Алар Карис заявил на Галифакском форуме безопасности в Канаде.

"Эстония твердо убеждена, что Украина вполне способна воспользоваться помощью западных союзников и добиться успеха в войне. Теперь мы должны обеспечить, чтобы Украина смогла сохранить этот успех. Неуместно предполагать, что этой зимой Украина не сможет продвинуться дальше", - заявил он.

Карис отметил, что Финляндия в свое время победила в Зимней войне, поэтому эстонский лидер на форуме призвал поддержать украинские войска.

"Поэтому нужно продолжать оказывать военную помощь Украине и повышать цену войны для России", – сказал президент.

19 ноября президент Эстонии Алар Карис подчеркнул, что западные страны не должны опасаться возможных потрясений для России, если страна-агрессор проигрывает войну. Президент подчеркнул, что РФ не оправдала надежд на усиление в стране демократии ни в конце 80-х, ни в начале 90-х. Зато, по его словам, Россия вырастила империалистические амбиции, которые никоим образом не сделали мир более безопасным.

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