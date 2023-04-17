Президент Эстонии утвердил новый состав правительства Каллас

Об этом информирует эстонский вещатель ERR.

17 апреля чиновники примут присягу в парламенте, после чего начнут работу.

Новое правительство Каллас сформировано на основе коалиционного соглашения Партии реформ, политсилы Эстония 200 и социал-демократов.

Сообщается, что новая коалиция имеет цели: обеспечение безопасности, устойчивость государственных финансов, проведение реформ в сфере экологии, увеличение продолжительности жизни, региональная политика и сокращение неравенства доходов, национальное развитие и качественное образование.

На прошлой неделе кандидат в премьеры Каллас получила полномочия сформировать новое правительство при поддержке 59 членов Рийгикога.

Это будет уже третье правительство Каи Каллас. Ее первое правительство проработало с 26 января 2021 года по 18 июля 2022 года, второе – с 18 июля 2022 года.