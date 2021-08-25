Президент Эстонии считает, что Украина вступит в НАТО только после восстановления территориальной целостности
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет вступить в НАТО до возвращения оккупированных территорий
Об этом она сказала в интервью ЕП .
"Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным", - отметила Кальюлайд.
На вопрос о том, является ли восстановление контроля над территорией предпосылкой вступления Украины в НАТО, она ответила: "Абсолютно! Нужно решение (конфликта). Надеюсь, через переговоры".
- Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству в Евросоюзе
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