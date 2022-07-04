Президент Эстонии не поддерживает полный разрыв отношений Запада с РФ

Президент считает , что делать такое заявление не было необходимости.

"Если бы вы меня спросили, вышел бы я с такой историей, я бы точно этого не сделал, потому что я не сторонник того, что мы пытаемся решать какие-то вопросы через СМИ, а было известно, что эти документы уже были более-менее оформлены", – прокомментировал Карис.

"Нужно подчеркнуть, что Эстония является безопасным местом для инвестирования, тем более что прямой угрозы для Эстонии сегодня нет. И у России пока нет возможности сделать все это в военном плане", — сказал президент Эстонии.

Он отметил, что Эстония заинтересована в работе своего посла в Москве.

"Пока это возможно, это должно быть сделано. Это тоже было одной из причин, по которой я аккредитовал здесь российского посла... Это еще один канал, чтобы хоть немного зафиксировать происходящее даже настроение людей", — сказал Карис.

По его словам, необходимо более внимательно следить за реализацией санкций против РФ.

"Мы должны ввести санкции и оценить, какой долгосрочный эффект. Некоторые санкции могут не иметь эффекта, поэтому, возможно, нам вообще следует отменить некоторые ограничения", — заявил Карис.

23 июня премьер Эстонии призвала Запад не недооценивать военную способность России.

В Эстонии строители завершили обустройство первого участка запланированной стены на границе с Россией. Протяженность этой части составляет 23,5 км.

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