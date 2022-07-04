Президент Эстонии не поддерживает полный разрыв отношений Запада с РФ
Алар Карис раскритиковал заявление премьер-министра Каи Каллас, в котором она сказала, что вся страна и народ Эстонии, вероятно, будут уничтожены в случае нападения России
Президент считает , что делать такое заявление не было необходимости.
"Если бы вы меня спросили, вышел бы я с такой историей, я бы точно этого не сделал, потому что я не сторонник того, что мы пытаемся решать какие-то вопросы через СМИ, а было известно, что эти документы уже были более-менее оформлены", – прокомментировал Карис.
"Нужно подчеркнуть, что Эстония является безопасным местом для инвестирования, тем более что прямой угрозы для Эстонии сегодня нет. И у России пока нет возможности сделать все это в военном плане", — сказал президент Эстонии.
Он отметил, что Эстония заинтересована в работе своего посла в Москве.
"Пока это возможно, это должно быть сделано. Это тоже было одной из причин, по которой я аккредитовал здесь российского посла... Это еще один канал, чтобы хоть немного зафиксировать происходящее даже настроение людей", — сказал Карис.
По его словам, необходимо более внимательно следить за реализацией санкций против РФ.
"Мы должны ввести санкции и оценить, какой долгосрочный эффект. Некоторые санкции могут не иметь эффекта, поэтому, возможно, нам вообще следует отменить некоторые ограничения", — заявил Карис.
- 23 июня премьер Эстонии призвала Запад не недооценивать военную способность России.
- В Эстонии строители завершили обустройство первого участка запланированной стены на границе с Россией. Протяженность этой части составляет 23,5 км.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.45
Покупка 34.45Продажа 35.16
-
EUR
Покупка 35.68Продажа 36.8
- Актуальное
- Важное