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Главная война с Россией Президент Эстонии на саммите "Крымской платформы" вспомнила, как видела 3-летнего ребенка, который бежал по минному полю в Чонгаре

Президент Эстонии на саммите "Крымской платформы" вспомнила, как видела 3-летнего ребенка, который бежал по минному полю в Чонгаре

23 августа, 2021 понедельник
12:58
война с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа должна работать над тем, чтобы украинцы вернулись в свои крымские дома

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Два года назад я посетила КПВВ " Чонгар " возле Крыма и я увидела там много людей разного возраста, которые двигались в Крым, чтобы увидеть своих родных и близких. Путь, через который они должны были пройти, был окружен минами. Я увидела, как трехлетний ребенок убегал от родителей через заминированное поле. Это было очень глубокое негативное переживание для меня. К сожалению, люди должны проходить через минные поля в 21 веке ", - рассказала она.

По ее словам, "Крымская платформа" - это единственный инструмент, который существует для того, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Нам нужна " Крымская платформа ", чтобы говорить о значении этой оккупации, о нарушении прав человека, о разорванных семьях, о лишении людей крова. Нам нужно обеспечить, чтобы украинские граждане вернулись домой", - заявила президент Эстонии.

По ее мнению, Евросоюзу нужно оставаться "стратегически терпеливыми" для того, чтобы
партнеры смогли реализовать свои европейские амбиции.

"Я думаю, чтобы мы могли работать более предметно, чтобы привлечь наших партнеров к различным измерениям сотрудничества, работать над реформами в государствах " восточного партнерства ", которые хотят стать членами ЕС. Мы должны думать о тех женщинах и детях, о рисках, с которыми они сталкиваются ", - подытожила она.

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Эстония
Крымская платформа
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