Президент Эстонии Карис прибудет в Украину 22 февраля

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



"22 февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Эстонской Республики Алара Кариса, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом", - говорится в заявлении.



В 11:50 по адресу: дом Городецкого, ул. Банковая, 10, политики встретятся с представителями СМИ.

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