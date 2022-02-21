Президент Эстонии Карис прибудет в Украину 22 февраля
22 февраля в Киеве проведут встречу президенты Украины и Эстонии Владимир Зеленский и Алар Карис
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"22 февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Эстонской Республики Алара Кариса, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом", - говорится в заявлении.
В 11:50 по адресу: дом Городецкого, ул. Банковая, 10, политики встретятся с представителями СМИ.
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