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Президент Эгилс Левитс инициирует предоставление автокефалии Латвийской православной церкви, чтобы избавить ее от влияния РПЦ

5 сентября, 2022 понедельник
16:38
Мир

Президент Латвии Эгил Левитс подал в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви, чтобы вернуть той независимый (автокефальный) статус

Такое заявление опубликовано на сайте президента Латвии.

"В сотрудничестве с министром юстиции я подготовил и внес сегодня утром в Сейм  поправки в Закон о Латвийской Православной Церкви. Согласно им, полностью признается независимый (автокефальный) статус ЛПЦ", - говорится в заявлении.

Также президент отметил, что исторически это де-факто было определено постановлением, согласованным в 1921 году патриархом московским Тихоном и латвийским архиепископом Иоанном Поммером, утвержденным Кабинетом министров Латвии в 1926 году.

Поэтому, с внесением поправок в закон, Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью независимой (автокефальной) церковью. Когда закон вступит в силу, будет устранено любое влияние или власть патриарха московского над православной церковью в Латвии.

"Отказ от какой-либо связи с московским патриархом является важным вопросом для наших православных верующих, всего общества Латвии и национальной безопасности. В независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь", - отмечается в заявлении.

Православная церковь о продвижении подготовленного им законопроекта также проинформирована.

"Могу засвидетельствовать, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку латвийского государства как признанная в дальнейшем законом автокефальная церковь", - пишет президент Латвии.

По данным Минюста на 2020 год, в собственности ЛПЦ находилось 128 действующих храмов и других религиозных сооружений, в которых служили 114 лиц духовного звания. Общее количество прихожан составило 250 тыс., что делает ЛПЦ третьей крупнейшей церковью Латвии (количество лютеран – 700 тыс., католиков – 324 тыс.).

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