Президент "Дженоа" рассказал, какую цель поставил Шевченко

Об этом сообщает Calciomercato.



Дзангрилло пообещал фантам, что команда будет играть в Серии А в следующем сезоне.



"У нас проблемы, но сейчас они не зависят от переходного этапа. Команда вовсю пытается быть конкурентоспособной в Серии А, поэтому главная цель - сохранить прописку. Когда вы начинаете работу над важным проектом, нужно в первую очередь обеспечить наличие всех рычагов для достижения целей". В первую очередь - остаться в Серии А. Думаю, могу это пообещать фанам, даже не думая быть зазывалой", - сказал президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло.

Под руководством Шевченко "Дженоа" в чемпионате Италии потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" - на 18-й позиции.

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