Президент "Дженоа" рассказал, какую цель поставил Шевченко
Президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло признался, что поставил перед Андреем Шевченко задачу остаться в высшем дивизионе
Об этом сообщает Calciomercato.
Дзангрилло пообещал фантам, что команда будет играть в Серии А в следующем сезоне.
"У нас проблемы, но сейчас они не зависят от переходного этапа. Команда вовсю пытается быть конкурентоспособной в Серии А, поэтому главная цель - сохранить прописку. Когда вы начинаете работу над важным проектом, нужно в первую очередь обеспечить наличие всех рычагов для достижения целей". В первую очередь - остаться в Серии А. Думаю, могу это пообещать фанам, даже не думая быть зазывалой", - сказал президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло.
Под руководством Шевченко "Дженоа" в чемпионате Италии потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" - на 18-й позиции.
- Напомним, 21 декабря в 19-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграла вничью с командой другого украинца, Руслана Малиновского, - "Аталантой".
- 23 декабря стало известно, что форвард швейцарского "Янг Бойз" Джордан Сьебатшо может стать игроком итальянской "Дженоа".
- 24 декабря президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло признался, что поручил Андрею Шевченко работу в своем клубе, потому что украинец - скрупулезный и серьезный тренер.
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