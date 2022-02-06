Президент Чехии Земан выступил против отправки военных НАТО в Украину

Об этом сообщает CNN Prima News .

По словам президента Чехии, он считает отправку войск НАТО в Украину нецелесообразным.

"Украина не является частью НАТО, и потому отправление военнослужащих туда считаю нецелесообразным", - сказал Земан.

Он также добавил, что не поддержит отправку чешских военных в восточные границы НАТО.

"Я считаю это бряцанием оружия", - объяснил Земан.