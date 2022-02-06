Президент Чехии Земан выступил против отправки военных НАТО в Украину
Президент Чехии Милош Земан заявил, что военнослужащих НАТО не следует отправлять в Украину, поскольку она не является членом Североатлантического альянса
Об этом сообщает CNN Prima News .
По словам президента Чехии, он считает отправку войск НАТО в Украину нецелесообразным.
"Украина не является частью НАТО, и потому отправление военнослужащих туда считаю нецелесообразным", - сказал Земан.
Он также добавил, что не поддержит отправку чешских военных в восточные границы НАТО.
"Я считаю это бряцанием оружия", - объяснил Земан.
- Напомним, 3 февраля США перебросили своих военных в Восточную Европу , чтобы быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников.
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