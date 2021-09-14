Президент Чехии Земан попал в больницу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Novinky.cz .

По данным издания, госпитализация может быть длительной.

Пресс-секретарь больницы Итка Зинке подтвердила факт госпитализации

Земан страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он передвигается на кресле. Кроме того, президент лечится от сахарного диабета.