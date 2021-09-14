Президент Чехии Земан попал в больницу
Президент Чехии Милош Земан находится в госпитале в Праге
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Novinky.cz .
По данным издания, госпитализация может быть длительной.
Пресс-секретарь больницы Итка Зинке подтвердила факт госпитализации
Земан страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он передвигается на кресле. Кроме того, президент лечится от сахарного диабета.
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