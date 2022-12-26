Об этом пишет eReport.

По словам Земана, эта агрессия угрожает глобальной безопасности.

"Я полностью поддерживаю помощь борющейся Чехии Украине и верю, что рано или поздно давление свободных стран заставит Россию покинуть территорию Украины", - сказал политик.

Другой важной проблемой в этом году он назвал энергетический кризис, которому, в частности, способствовало и российское вторжение в Украину.

По словам Земана, инфляция была третьей по величине проблемой в этом году.

Чехия продлила визы временной защиты для украинских беженцев до конца марта 2024 года.

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