Президент Чехии Земан назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину самой большой проблемой уходящего года
Президент Чехии Милош Земан в своем рождественском обращении к гражданам назвал российскую агрессию в Украине самой большой проблемой уходящего года
Об этом пишет eReport.
По словам Земана, эта агрессия угрожает глобальной безопасности.
"Я полностью поддерживаю помощь борющейся Чехии Украине и верю, что рано или поздно давление свободных стран заставит Россию покинуть территорию Украины", - сказал политик.
Другой важной проблемой в этом году он назвал энергетический кризис, которому, в частности, способствовало и российское вторжение в Украину.
По словам Земана, инфляция была третьей по величине проблемой в этом году.
- Чехия продлила визы временной защиты для украинских беженцев до конца марта 2024 года.
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