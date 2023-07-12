Президент Чехии заявил, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от успехов ВСУ до конца года
Президент Чехии Петр Павел заявил, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от успехов ВСУ. Готовность поставлять Киеву большое количество оружия может снизиться
Об этом чешский лидер заявил на саммите НАТО, передает The New York Times .
По его словам, окно возможностей Украины для достижения военного прогресса "более или менее закроется до конца этого года" из-за предстоящих выборов в Соединенных Штатах и других странах.
По мнению Павела, до следующего года следует ожидать "снижения готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия".
"Все, что будет достигнуто до конца этого года, станет основой для переговоров", – сказал Павел.
Издание отмечает, что высказывание президента Чехии противоречит заявлениям других лидеров о том, что военная поддержка Украины будет оставаться на текущем уровне.
- В июне Павел говорил , что ни одна страна НАТО не согласится отправить миротворцев в Украину.
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