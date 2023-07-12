Об этом чешский лидер заявил на саммите НАТО, передает The New York Times .

По его словам, окно возможностей Украины для достижения военного прогресса "более или менее закроется до конца этого года" из-за предстоящих выборов в Соединенных Штатах и других странах.

По мнению Павела, до следующего года следует ожидать "снижения готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия".

"Все, что будет достигнуто до конца этого года, станет основой для переговоров", – сказал Павел.

Издание отмечает, что высказывание президента Чехии противоречит заявлениям других лидеров о том, что военная поддержка Украины будет оставаться на текущем уровне.