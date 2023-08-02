Об этом информирует Irozhlas , ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Маркеты Рехаковой.

В настоящее время у разрешения уже 146 чехов: 132 получили разрешение от бывшего президента Милоша Земана и еще 14 разрешений успел дать Петр Павел.

"По состоянию на сегодняшний день (29 июля 2023 года) президент Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений о согласии на вступление чешских граждан в Вооруженные силы Украины", - сообщила пресс-секретарь.

Кроме того, Павел отказал восьми гражданам в удовлетворении их ходатайств. Причины не сообщаются.

Отмечается, что чехам, участвующим в боевых действиях без соответствующего разрешения в Украине, грозит уголовная ответственность.