Президент Чехии разрешил 14 гражданам вступить в ВСУ
Президент Чехии Петр Павел дал разрешение 14 гражданам страны вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против России: законодательство запрещает чехам служить в иностранных вооруженных силах без разрешения президента
Об этом информирует Irozhlas , ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Маркеты Рехаковой.
В настоящее время у разрешения уже 146 чехов: 132 получили разрешение от бывшего президента Милоша Земана и еще 14 разрешений успел дать Петр Павел.
"По состоянию на сегодняшний день (29 июля 2023 года) президент Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений о согласии на вступление чешских граждан в Вооруженные силы Украины", - сообщила пресс-секретарь.
Кроме того, Павел отказал восьми гражданам в удовлетворении их ходатайств. Причины не сообщаются.
Отмечается, что чехам, участвующим в боевых действиях без соответствующего разрешения в Украине, грозит уголовная ответственность.
- Ранее Президент Павел предположил , что страны НАТО вряд ли примут решение ввести свои войска в Украину, ведь это может побудить РФ применить ядерное оружие.
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