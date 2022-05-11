Об этом в твиттере написал его спикер Иржи Овчачек.

"Президент Республики Чехия Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в Вооруженные Силы Украины 103 граждан на основании их заявления. Решение требует повторной подписи премьер-министра", - отметил он.

2 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что действия России оказались более агрессивными, чем он считал ранее

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