Президент Чехии разрешил 103 гражданам вступить в ВСУ
Президент Чехии Милош Земан подписал решение о вступлении 103 чехов в ряды ВСУ
Об этом в твиттере написал его спикер Иржи Овчачек.
"Президент Республики Чехия Милош Земан подписал решение о согласии на вступление в Вооруженные Силы Украины 103 граждан на основании их заявления. Решение требует повторной подписи премьер-министра", - отметил он.
- 2 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что действия России оказались более агрессивными, чем он считал ранее
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