Об этом он сказал изданию ZEIT.

"В долгосрочной перспективе в Украине также должны быть поставлены истребители. Но это должно произойти только через полгода или позже. Потому что это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности", – заявил Павел.