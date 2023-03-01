Президент Чехии Павел призвал предоставить Украине истребители, но через полгода или позже
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за предоставление Украине западных истребителей, но через полгода или позже – после подготовки специалистов
Об этом он сказал изданию ZEIT.
"В долгосрочной перспективе в Украине также должны быть поставлены истребители. Но это должно произойти только через полгода или позже. Потому что это требует подготовки специалистов, летного и наземного персонала, логистики, наземной безопасности", – заявил Павел.
- 28 января Павел победил на выборах президента Чехии. Инаугурация новоизбранного президента намечена на 9 марта. Петр Павел заменит на этом посту Милоша Земана после двух его каденций.
- 1 февраля Павел заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО после завершения войны, ведь ее армия сейчас наиболее опытная в Европе.
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