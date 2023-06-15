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Президент Чехии объяснил, почему ни одна страна НАТО не будет вводить войска в Украину

15 июня, 2023 четверг
11:45
Мир

Президент Чехии Петр Павел считает, что страны НАТО вряд ли примут решение ввести свои войска в Украину, ведь это может побудить РФ применить ядерное оружие

Об этом он сказал в интервью " Радио Свобода ".

"Я думаю, что в этом вопросе (ввод войск в Украину, – ред.) изменений не будет. Неважно, войска НАТО присоединятся к операции в самом начале или в ее конце. Юридически это не будет разницы. Какая бы страна или группа стран ни присоединилась к конфликту, это, по определению, означает, что НАТО присоединилось к войне против России", - высказался политик.

"Я думаю, что никто не хочет такой войны, потому что, учитывая все слабости российской армии и российского государства, при таком сценарии они, по всей вероятности, захотят использовать ядерное оружие. Они неоднократно об этом говорили, и поэтому я думаю, что каждый здравомыслящий политик, наверное, отверг бы такой вариант", - добавил Павел.

Что известно о ядерном оружии РФ

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия.

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

Тактическое ядерное оружие – это небольшие ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для использования на поле боя или для нанесения ограниченного удара. Они предназначены для уничтожения целей противника в определенной местности без массовых радиоактивных осадков. Стратегическое ядерное оружие имеет больший радиус поражения и доставляется на крылатых и баллистических ракетах, а также на самолетах.

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