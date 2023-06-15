Такое мнение интервью " Радио Свобода " высказал президент Чехии Петр Павел.

"Я считаю, что это событие оказало ужасное влияние на многих людей с обеих сторон. Нам еще придется узнать, кто на самом деле стоял за этим. Случилось ли это случайно из-за неосторожных действий россиян, или они имели такое намерение? Стремились они лишь частично разрушить или же полностью уничтожить дамбу?" – сказал политик.

По его словам, подрыв Каховской ГЭС повлияет прежде всего на мирное население, а также на окружающую среду, на сельское хозяйство.

"Это усложнит все военные действия, в том числе и украинские операции. Территория, которую затопило, настолько велика, что это повлияет на все военные действия в этом регионе", - сказал президент Чехии.

При этом, по оценкам Павела, контрнаступление ВСУ еще не началось.

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