Президент Чехии о последствиях подрыва Каховской ГЭС: Это усложнит все военные действия
Подрыв Каховской ГЭС, который россияне совершили 6 июня, повлияет не только на мирное население, но и осложнит все военные действия
Такое мнение интервью " Радио Свобода " высказал президент Чехии Петр Павел.
"Я считаю, что это событие оказало ужасное влияние на многих людей с обеих сторон. Нам еще придется узнать, кто на самом деле стоял за этим. Случилось ли это случайно из-за неосторожных действий россиян, или они имели такое намерение? Стремились они лишь частично разрушить или же полностью уничтожить дамбу?" – сказал политик.
По его словам, подрыв Каховской ГЭС повлияет прежде всего на мирное население, а также на окружающую среду, на сельское хозяйство.
"Это усложнит все военные действия, в том числе и украинские операции. Территория, которую затопило, настолько велика, что это повлияет на все военные действия в этом регионе", - сказал президент Чехии.
При этом, по оценкам Павела, контрнаступление ВСУ еще не началось.
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- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное ход событий - здесь .
- 14 июня Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением.
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