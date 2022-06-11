Президент бундестага Бас призвала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Глава немецкого бундестага Бербель Бас призвала предоставить Украине статус кандидата и обеспечить скорейшее вступление в Европейский Союз
Об этом говорится в общей статье председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука и президента бундестага в журнале Internationale Politik.
"Вступление Украины было бы выигрышем для Германии и Европейского Союза. Интеграция в ЕС усилила бы позиции Украины и европейскую безопасность в целом", - говорится в статье.
Также в статье отмечается, что неопределенность по поводу перспектив вступления Украины в ЕС играет на руку Путину и ЕС должно сделать все, что в его силах, для обеспечения процесса вступления, "столь быстро, насколько это позволяют договоры ЕС".
"Статус кандидата от Украины станет безошибочным сигналом Путину, что его стратегия провалилась", - отмечается в статье.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе является историческим шансом для лидеров ЕС. Она подчеркнула, что в условиях войны Украина "продемонстрировала соответствие Копенгагенским критериям настолько, насколько она не нуждается даже в оценке или формальных выводах".
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