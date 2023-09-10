Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют во время встречи G20 в 2024 году

Об этом пишет Reuters.

В кулуарах встречи G20 в Дели Лула сказал, что Путина пригласят на мероприятие в 2024 году.

Он добавил, что и сам планирует посетить встречу блока стран БРИКС, которая должна пройти в России перед встречей в Рио.

"Я верю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Я могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют", - подчеркнул бразильский лидер.

Ордер на арест Путина: что известно

17 марта 2023 г. Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Решение МУС связано с военными преступлениями Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей. Россия же отрицает причастность своих военных к военным преступлениям или насильственному изъятию украинских детей.

После этого в Бразилии намекнули , что Путин может быть арестован на территории страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом.

Министр иностранных дел Украины, комментируя решение Международного уголовного суда, сказал , что "колеса справедливости крутятся", а в Human Rights Watch ордер на арест Путина назвали тревожным звонком для тех, кто совершает злоупотребления или скрывает их.

Позже к отзывам этих стран присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда. Также президент США Джо Байден заявил , что ордер МУС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Юристка Екатерина Бусол считала , что в Южно-Африканской Республике будут пытаться уговаривать Путина не ехать на саммит БРИКС в августе. А впоследствии министр иностранных дел Сергей Лавров заявил , что планирует посетить совещание глав МИД стран БРИКС в ЮАР 1-2 июня.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный судом в Гааге, вставляет им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

26 апреля Южно-Африканская Республика заявила , что не будет выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МУС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Уже 30 мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МУС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

Позже президент ЮАР Сирил Рамафоса под присягой заявил , что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

19 июля стало известно, что на саммите БРИКС, который проходил 22-24 августа в ЮАР, Россию должен физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие онлайн. В Госдепе США Путина назвали международным изгоем.

Впоследствии прокуратура Южно-Африканской Республики получила ордер на арест президента России Владимира Путина: его могут арестовать в случае приезда в ЮАР.

В августе прокурор Международного уголовного суда заявил , что может выдать новые ордера на арест Путина, в том числе за военные преступления ЧВК Вагнера.