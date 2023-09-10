Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют во время встречи G20 в 2024 году

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют во время встречи G20 в 2024 году

10 сентября, 2023 воскресенье
09:16
Мир

Лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что российского президента Владимира Путина не арестуют, если он посетит встречу G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году

Об этом пишет Reuters.

В кулуарах встречи G20 в Дели Лула сказал, что Путина пригласят на мероприятие в 2024 году.

Он добавил, что и сам планирует посетить встречу блока стран БРИКС, которая должна пройти в России перед встречей в Рио.

"Я верю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Я могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют", - подчеркнул бразильский лидер.

Ордер на арест Путина: что известно

17 марта 2023 г. Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Решение МУС связано с военными преступлениями Путина и Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей. Россия же отрицает причастность своих военных к военным преступлениям или насильственному изъятию украинских детей.

После этого в Бразилии намекнули , что Путин может быть арестован на территории страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом.

Министр иностранных дел Украины, комментируя решение Международного уголовного суда, сказал , что "колеса справедливости крутятся", а в Human Rights Watch ордер на арест Путина назвали тревожным звонком для тех, кто совершает злоупотребления или скрывает их.

Позже к отзывам этих стран присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда. Также президент США Джо Байден заявил , что ордер МУС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Юристка Екатерина Бусол считала , что в Южно-Африканской Республике будут пытаться уговаривать Путина не ехать на саммит БРИКС в августе. А впоследствии министр иностранных дел Сергей Лавров заявил , что планирует посетить совещание глав МИД стран БРИКС в ЮАР 1-2 июня.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный судом в Гааге, вставляет им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

26 апреля Южно-Африканская Республика заявила , что не будет выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МУС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Уже 30 мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МУС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

Позже президент ЮАР Сирил Рамафоса под присягой заявил , что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

19 июля стало известно, что на саммите БРИКС, который проходил 22-24 августа в ЮАР, Россию должен физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принял участие онлайн. В Госдепе США Путина назвали международным изгоем.

Впоследствии прокуратура Южно-Африканской Республики получила ордер на арест президента России Владимира Путина: его могут арестовать в случае приезда в ЮАР.

В августе прокурор Международного уголовного суда заявил , что может выдать новые ордера на арест Путина, в том числе за военные преступления ЧВК Вагнера.

Россия
Владимир Путин
Бразилия
G-20
Читайте также:
7 сентября, 2023 четверг
"Ничего подобного ни в Украине, ни за границей нет": военные рассказали о применении на фронте новейшего БПЛА Punisher
Британия солдат
9 сентября, 2023 суббота
Британского добровольца в Украине нашли мертвым в водоеме со связанными руками
9 сентября, 2023 суббота
Передислокация РФ: британская разведка оценила ситуацию у Роботиного
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.22
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
10 сентября
10:05
Обновлено
В Киеве обломки "шахеда" попали в квартиру многоэтажки. РФ обстреляла Украину беспилотниками Хронология событий
10:01
OPINION
Игорь Попов
Для проведения послевоенных выборов нам нужны инновационные решения
09:51
Обновлено
Россияне заявили об атаке дронов на Крым и Брянскую область РФ
09:38
Джастин Трюдо
"Путин не перерисует карту, как ему захочется": премьер Канады осудил псевдовыборы на ТОТ
09:09
Интервью
Пока Путин в Кремле – война будет продолжаться, он не может ее остановить, - преподаватель Карлового университета Морозов
08:57
Ночная атака РФ на Киевщину: силы ПВО уничтожили 26 беспилотников
08:46
Россияне атаковали Херсон: есть пострадавшие и разрушения
08:40
Обновлено
В Марокко произошло сильное землетрясение: погибли более 2000 человек и разрушены здания
08:31
Контрнаступление Украины будет продолжаться и с наступлением холодов, - Буданов
08:04
Инфографика
Российская армия потеряла в Украине за сутки 490 военных, 10 танков и средство ПВО
08:02
OPINION
Утопающий хватается за соломинку, Путин — за Кима
07:54
ISW назвал направления, на которых удалось продвинуться Силам обороны
01:09
Инфографика
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 5-го тура
2023, суббота
9 сентября
23:46
Обновлено
Италия потеряла очки в матче против Северной Македонии, Украина и Англия играют вничью: результаты отборочных поединков Евро-2024
23:01
Сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧЕ по волейболу
22:36
Минус РЛС "Зоопарк", 8 складов боеприпасов, средство ПВО и 17 беспилотников: ВСУ нанесли россиянам потери на Таврическом направлении
22:00
Эксклюзив
Война с Украиной значительно превышает возможности РФ, – политолог Морозов
21:59
Глава ФБР пожаловался на большое количество российских шпионов в США
21:59
Минэкономики
Минэкономики ожидает рост ВВП до 4%
21:53
Эксклюзив
Путин боится собственного народа, потому и сделал Украину внешним врагом, - Макфол
21:45
Эксклюзив
ВСУ осталось прорвать 15-20 км, чтобы доставать артиллерией до сухопутного коридора, - Свитан
21:44
"Служить, но не на передовой". Омбудсмен предложил убрать формулировку "ограниченно пригодный"
21:30
Виталий Брыжатый
Охранник-кинолог с крымской дачи Путина сбежал в Эквадор
20:51
Сборная Украины сыграла вничью против Англии в отборе на Евро-2024
20:50
Украина – Англия 1:1: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
20:30
Обновлено
"Российское зло уже готовится к зиме": Украина получит больше зениток Gepard для защиты энергосети
20:24
На столичном Лесном массиве мужчина с ножом напал на детей
20:21
Силы обороны преуспели вблизи Роботиного и Клещиевки, а также уничтожили 5 артсистем и 1 ЗРК россиян, - Генштаб ВСУ
20:07
OPINION
Фильм "Юрик". Когда зрителей считают придурками
19:48
На территории Румынии обнаружили обломки еще одного российского беспилотника
19:30
"Кандидаты на санкции": на портале "Война и санкции" появился новый раздел, где можно следить за наложением ограничений
19:14
Обновлено
В оккупированном Симферополе горела военная часть, в Феодосии заметили густой дым.
19:12
Беларусь продлила совместные учения с Россией до 17 сентября
19:05
Эксклюзив
У россиян расписана динамика движения фронта на 1,5 – 2 года, - Свитан
19:05
День украинского кино: Зеленский наградил украинских актеров
19:00
Эксклюзив
москва, кремль
Следующий мятеж против Путина будет до конца 2024 года. И не такой безумный, как у Пригожина, - политолог Морозов
18:52
Обновлено
Зеленский встретился с главой МИД Японии Хаяши Йошимаса
18:43
Эксклюзив
Военный аналитик Гетман объяснил, почему освобождение Токмака станет переломом в войне
18:39
Раскол в Республиканской партии США грозит будущему предоставлению помощи Украине, - Washington Post
18:33
В Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами, перевозившими бюллетени для псевдовыборов на ВОТ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV