Президент Бразилии заявил, что причиной войны в Украине стали "решения, принятые двумя странами"
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил Путина и Зеленского в том, что они "не предпринимают шагов для примирения"
Об этом сообщает France24.
Он подчеркнул, что причиной войны стали "решения, принятые двумя странами".
"Президент Путин не выступает ни с какими инициативами, чтобы остановить войну. Зеленский от Украины не выступает ни с какими инициативами, чтобы остановить войну", - заявил да Силва.
Он также обвинил Европу и США в том, что они помогают продолжать войну, предоставляя оружие Украине.
"Европа и США продолжают вносить свой вклад в продолжение войны. Поэтому они должны сесть за стол и сказать: "Этого достаточно", - сказал президент Бразилии.
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине. По его словам, он уже обсудил данную возможность с некоторыми государствами.
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