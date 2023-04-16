Об этом сообщает France24.

Он подчеркнул, что причиной войны стали "решения, принятые двумя странами".

"Президент Путин не выступает ни с какими инициативами, чтобы остановить войну. Зеленский от Украины не выступает ни с какими инициативами, чтобы остановить войну", - заявил да Силва.

Он также обвинил Европу и США в том, что они помогают продолжать войну, предоставляя оружие Украине.

"Европа и США продолжают вносить свой вклад в продолжение войны. Поэтому они должны сесть за стол и сказать: "Этого достаточно", - сказал президент Бразилии.