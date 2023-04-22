Об этом пишет Reuters.

Выступая в субботу в Лиссабоне, в начале своего первого визита в Европу после избрания президентом, Лула да Силва заявил, что его цель – "найти способ посадить их обоих (Россию и Украину) за стол переговоров".

"Я хочу найти третью альтернативу (завершение войны, - ред.), которая заключается в построении мира", - сказал он на пресс-конференции.



Журналисты напомнили, что президента Бразилии критиковали за предположение, что и Украина, и Россия виновны в полномасштабном вторжении РФ. Лула да Силва в свою очередь заявил, что не хочет "угождать кому-то" своими взглядами на это.