Президент Бразилии заявил, что не хочет "никому угодить" своими взглядами на вторжение РФ в Украину
Президент Бразилии Лула да Силва утвердил, что не хочет "никому угодить" своими взглядами. Это произошло на фоне его предыдущих заявлений, что Украина отчасти виновата в российском вторжении
Об этом пишет Reuters.
Выступая в субботу в Лиссабоне, в начале своего первого визита в Европу после избрания президентом, Лула да Силва заявил, что его цель – "найти способ посадить их обоих (Россию и Украину) за стол переговоров".
"Я хочу найти третью альтернативу (завершение войны, - ред.), которая заключается в построении мира", - сказал он на пресс-конференции.
Журналисты напомнили, что президента Бразилии критиковали за предположение, что и Украина, и Россия виновны в полномасштабном вторжении РФ. Лула да Силва в свою очередь заявил, что не хочет "угождать кому-то" своими взглядами на это.
- Напомним, 16 апреля Луис Инасио Лула да Силва обвинил российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.
- Также лидер Бразилии подчеркнул, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". На это отреагировали в Белом доме, заявив, что в этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду вообще не смотря на факты. Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал бразильского президента посетить Украину и заявил, что Киев с заинтересованностью наблюдает за его усилиями по поиску решения для прекращения войны.
- Украинцы собрались у посольства Бразилии в Лиссабоне: акция протеста направлена против визита президента Лулы да Силвы в Португалию.
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