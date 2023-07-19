Президент Бразилии заявил, что мир устал от войны России в Украине
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время визита на саммит Евросоюза и Латинской Америки отказался называть Москву главным виновником конфликта и заявил, что мир устал от войны России против Украины
Об этом пишет Bloomberg.
"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Так что настанет момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной", - сказал Лула да Силва в Брюсселе.
Ранее он настаивал на переговорах между Украиной и Россией, поэтому на двухдневном саммите лидеров Европейского Союза, Латинской Америки и Карибского бассейна в начале этой недели раскритиковал также президента Чили Габриэля Борича за его позицию по отношению к Москве.
Отмечается, что на саммите не смогли согласовать совместное заявление из-за разногласий по поводу упоминания о российском вторжении в Украину. Подписать заявление, в котором осуждаются действия РФ, отказалась, в частности, Никарагуа.
Президент Бразилии также избежал называть Москву главным виновником конфликта. По словам одного высокопоставленного дипломата, он якобы боялся огорчить этим Москву. Кроме того, бразильский президент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден также виновны в том, что не смогли продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
В то же время нежелание лидера Бразилии принять любой жесткий язык в отношении России разочаровало страны ЕС на саммите и укрепило страны Латинской Америки, включая выступавшие против решительной позиции Кубу и Венесуэлу.
- 7 апреля президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва предложил , чтобы Украина уступила временно оккупированный полуостров Крым и отдала его России для "спокойствия в мире". Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на это заявление словами о том, что Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии, в то же время четко отметил: Украина не торгует своими территориями.
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