Об этом пишет Bloomberg.

"Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Так что настанет момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной", - сказал Лула да Силва в Брюсселе.

Ранее он настаивал на переговорах между Украиной и Россией, поэтому на двухдневном саммите лидеров Европейского Союза, Латинской Америки и Карибского бассейна в начале этой недели раскритиковал также президента Чили Габриэля Борича за его позицию по отношению к Москве.

Отмечается, что на саммите не смогли согласовать совместное заявление из-за разногласий по поводу упоминания о российском вторжении в Украину. Подписать заявление, в котором осуждаются действия РФ, отказалась, в частности, Никарагуа.

Президент Бразилии также избежал называть Москву главным виновником конфликта. По словам одного высокопоставленного дипломата, он якобы боялся огорчить этим Москву. Кроме того, бразильский президент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден также виновны в том, что не смогли продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

В то же время нежелание лидера Бразилии принять любой жесткий язык в отношении России разочаровало страны ЕС на саммите и укрепило страны Латинской Америки, включая выступавшие против решительной позиции Кубу и Венесуэлу.