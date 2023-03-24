Об этом пишут в Financial Times.

Отмечается, что президент Бразилии стремится возобновить дипломатическое влияние своей страны после относительной изоляции предыдущего правительства Жаира Болсонару, но сопротивляется поддержке западных стран. Луис Инасиу Лула да Силва предложит "клуб мира" с Китаем для посредничества в прекращении войны РФ против Украины во время его поездки в Пекин на этой неделе.

"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи организовать какую-то встречу, которая привела бы к мирному процессу", - сказал Мауро Виейра, министр иностранных дел Бразилии, в интервью Financial Times. "Президент столько раз говорил, что он много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Его интересуют мирные разговоры".

В частности, в этом году Лула заявил, что он будет продвигать идею группы стран-посредников, сказав, что "Китаю пора испачкать руки". "Я предлагаю создать группу стран, которые постараются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", - добавил он.