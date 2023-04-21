Президент Бразилии, вероятно, изменит свою позицию по поводу войны в Украине во время визита в Португалию, - Reuters
Лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, вероятно, изменит свою риторику по поводу войны в Украине, чтобы избежать критики союзников. Ранее он утвердил, что США "поощряют войну", вооружая Украину
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных чиновников в правительстве.
Ожидается, что во время своих предстоящих визитов в Испанию и Португалию, бразильский президент выступит в поддержку официального Киева в войне с Россией.
"Бразилия не хочет создавать впечатление, будто мы поддерживаем то, что сделала Россия или выступаем стороной конфликта", - заявил один из анонимных чиновников.
По словам источников, Луис Инасио Лула да Силва скорректирует свою риторику во время международных визитов в предстоящие выходные, пытаясь избежать острых углов с союзниками, в том числе США.
"Я думаю так и будет, ведь Лула – прагматический политик", - сказал неназванный чиновник.
Ранее Лула да Силва вызвал критику Вашингтона, заявив, что США "затягивают боевые действия, поставляя оружие Украине и поощряют войну".
Во вторник Лула несколько смягчил свою риторику и осудил нарушение территориальной целостности Украины Россией, снова призвав к посредничеству для прекращения войны – мирной инициативы, которую украинское правительство раскритиковало.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник посетил Лулу в Бразилии и поблагодарил его за мирные усилия, отметив, что Бразилия и Россия разделяют взгляды на конфликт.
Украина отвергла предложение Лулы о заключении мира, потому что тот все равно относится к "жертве и агрессору". Лула предположил, что Украина должна пойти на уступки, чтобы покончить с войной, а Россия могла бы вернуть недавно захваченные территории, но сохранить Крым.
- Лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выступил с мирной инициативой и предложением посредничества по поводу российской войны в Украине. Ранее он заявил, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире".
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