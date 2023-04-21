Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных чиновников в правительстве.

Ожидается, что во время своих предстоящих визитов в Испанию и Португалию, бразильский президент выступит в поддержку официального Киева в войне с Россией.

"Бразилия не хочет создавать впечатление, будто мы поддерживаем то, что сделала Россия или выступаем стороной конфликта", - заявил один из анонимных чиновников.

По словам источников, Луис Инасио Лула да Силва скорректирует свою риторику во время международных визитов в предстоящие выходные, пытаясь избежать острых углов с союзниками, в том числе США.

"Я думаю так и будет, ведь Лула – прагматический политик", - сказал неназванный чиновник.

Ранее Лула да Силва вызвал критику Вашингтона, заявив, что США "затягивают боевые действия, поставляя оружие Украине и поощряют войну".

Во вторник Лула несколько смягчил свою риторику и осудил нарушение территориальной целостности Украины Россией, снова призвав к посредничеству для прекращения войны – мирной инициативы, которую украинское правительство раскритиковало.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник посетил Лулу в Бразилии и поблагодарил его за мирные усилия, отметив, что Бразилия и Россия разделяют взгляды на конфликт.

Украина отвергла предложение Лулы о заключении мира, потому что тот все равно относится к "жертве и агрессору". Лула предположил, что Украина должна пойти на уступки, чтобы покончить с войной, а Россия могла бы вернуть недавно захваченные территории, но сохранить Крым.