Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 18 апреля, во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Лула да Силва осудил нарушение территориальной целостности Украины Россией. Он также призвал международное сообщество к посредничеству для прекращения войны.

Такие комментарии раздались после того, как Лула да Силва вызвал критику западных союзников, заявив, что США "затягивают боевые действия, поставляя оружие Украине и поощряют войну".

Чиновники в Вашингтоне, знакомые с этим вопросом, сообщили, что официальные лица США частно ясно дали понять бразильским коллегам, что администрация Байдена недовольна критикой Лулы политики вооружения Украины.

В Белом доме сообщили, что советник по нацбезопасности США Джейк Салливан беседовал со своим коллегой из Бразилии Селсо Аморимом. Тот заявил, что критика США "абсурдна", а официальный Рио не разделяет позицию России в этой войне.