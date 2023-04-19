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Президент Бразилии осудил войну в Украине после критики США его заявлений о "поощрении войны"

19 апреля, 2023 среда
07:31
Мир

Лидер Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выступил с мирной инициативой и предложением посредничества по поводу российской войны в Украине. Ранее он заявил, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире"

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 18 апреля, во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Лула да Силва осудил нарушение территориальной целостности Украины Россией. Он также призвал международное сообщество к посредничеству для прекращения войны.

Такие комментарии раздались после того, как Лула да Силва вызвал критику западных союзников, заявив, что США "затягивают боевые действия, поставляя оружие Украине и поощряют войну".

Чиновники в Вашингтоне, знакомые с этим вопросом, сообщили, что официальные лица США частно ясно дали понять бразильским коллегам, что администрация Байдена недовольна критикой Лулы политики вооружения Украины.

В Белом доме сообщили, что советник по нацбезопасности США Джейк Салливан беседовал со своим коллегой из Бразилии Селсо Аморимом. Тот заявил, что критика США "абсурдна", а официальный Рио не разделяет позицию России в этой войне.

  • До этого президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обвинил Путина и Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине. По его словам, он уже обсудил данную возможность с некоторыми государствами.
  • Также лидер Бразилии отмечал, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". На это отреагировали в Белом доме, заявив, что в этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду вообще не смотря на факты. Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал бразильского президента посетить Украину и заявил, что Киев с заинтересованностью наблюдает за его усилиями по поиску решения для прекращения войны.
Украина
Бразилия
Война с Россией
США
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