Об этом сообщает Folha .

Таким образом, Лула да Силва отреагировал на приглашение МИД Украины посетить Киев.

По словам руководителя генерального секретариата администрации президента Бразилии Марсио Маседо, в Украину по поручению отправится специальный помощник Лулы да Силвы по международным вопросам Селсо Аморим.

"Президент принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экс-руководитель МИД, который уже был в России, посетит Украину", - сказал Маседо.