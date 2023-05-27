Президент Бразилии Лула да Силва отказался ехать в гости к Путину
Президент Бразилии Лула да Силва отклонил приглашение Путина посетить Россию и стать участником Международного экономического форума в Санкт-Петербурге
Об этом он написал в твиттер.
"Только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Поблагодарил его за приглашение посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и ответил, что сейчас не могу поехать в Россию, но подтвердил готовность Бразилии, а также Индии, Индонезии и Китая, общаться с обеими сторонами конфликта ради достижения мира", - отметил Лула да Силва.
- Напомним, 16 апреля Луис Инасио Лула да Силва обвинил Владимира Путина и Владимира Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.
- Также лидер Бразилии подчеркнул, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире".
- 22 апреля Лула да Силва в ответ на приглашение посетить Украину пообещал отправить в Киев своего специального помощника.
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