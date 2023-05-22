Президент Бразилии Лула да Силва обвинил Зеленского в срыве встречи на полях саммита G7
Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на запланированную встречу во время саммита "Большой семерки" в Японии
Об этом сообщает Globo .
По словам президента Бразилии, Зеленский не пришел на заранее запланированную с ним двустороннюю встречу в Хиросиме.
"Была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда он уехал, Украина не появилась. У Зеленского безусловно была другая встреча. Я не был разочарован , я был расстроен, потому что хотел бы встретиться с ним. Зеленский взрослый и знает, что делает", - рассказал Лула да Силва.
Он также подверг критике президента США Джо Байдена за заявление о том, что война в Украине должна завершиться капитуляцией России.
"Вчера вы видели речь Байдена, с призывом преследовать Путина, пока он не сдастся, не заплатит за все. Эта речь не помогает, на мой взгляд. Что помогает, так это призывы "люди, давайте сначала сядем, остынем и поговорим. Иногда это требует времени", — сказал Лула да Силва.
- 16 апреля Луис Инасио Лула да Силва обвинил Владимира Путина и Владимира Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.
- Также лидер Бразилии подчеркнул, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире".
- 22 апреля Лула да Силва в ответ на приглашение посетить Украину пообещал отправить в Киев своего специального помощника.
- 10 мая лидер Бразилии в который раз сообщил о своем намерении выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ и пообещал поднять эту тему на саммите G7.
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