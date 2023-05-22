Об этом сообщает Globo .

По словам президента Бразилии, Зеленский не пришел на заранее запланированную с ним двустороннюю встречу в Хиросиме.

"Была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда он уехал, Украина не появилась. У Зеленского безусловно была другая встреча. Я не был разочарован , я был расстроен, потому что хотел бы встретиться с ним. Зеленский взрослый и знает, что делает", - рассказал Лула да Силва.

Он также подверг критике президента США Джо Байдена за заявление о том, что война в Украине должна завершиться капитуляцией России.

"Вчера вы видели речь Байдена, с призывом преследовать Путина, пока он не сдастся, не заплатит за все. Эта речь не помогает, на мой взгляд. Что помогает, так это призывы "люди, давайте сначала сядем, остынем и поговорим. Иногда это требует времени", — сказал Лула да Силва.