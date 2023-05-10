Президент Бразилии хочет помочь найти золотую середину и выступить посредником в переговорах Украины и РФ по войне
Лидер Бразилии Лула да Силва в который раз сообщил о своем намерении выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ. Президент поднимет эту тему во время встречи G7 в Японии
Об этом сообщает Metropoles.
В ходе встречи с премьер-министром Нидерландов лидер Бразилии отметил, что мир в Украине может быть достигнут путем переговоров. Он считает, что Бразилия поможет сторонам найти золотую середину.
"Фактически Украина не может смириться с оккупацией своей территории, она должна этому противиться. Европейский Союз прав в принятом решении, а Бразилия и другие страны правы в желании найти золотую середину. Я думаю, что это возможно. Если бы я верил, что это невозможно, я бы не взялся за это", – сказал лидер.
Он добавил, что уже обсуждал урегулирование "украинского конфликта" с лидерами Китая, Великобритании и Нидерландов. Кроме того, президент Бразилии намерен поднять эту тему на встречах во время саммита G7, который состоится в Японии.
Как известно, поддержка Украины в противостоянии агрессии России станет одним из приоритетных вопросов повестки дня саммита G7, который начнется 19 мая в японском городе Хиросима.
- 16 апреля Луис Инасио Лула да Силва обвинил российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в том, что они "не делают шаги для примирения" и заявил, что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине.
- Также лидер Бразилии подчеркнул , что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". На это отреагировали в Белом доме, заявив, что в этом случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, вообще не учитывая факты. Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал бразильского президента посетить Украину и заявил, что Киев с заинтересованностью наблюдает за его усилиями по поиску решения для прекращения войны.
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