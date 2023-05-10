Об этом сообщает Metropoles.

В ходе встречи с премьер-министром Нидерландов лидер Бразилии отметил, что мир в Украине может быть достигнут путем переговоров. Он считает, что Бразилия поможет сторонам найти золотую середину.

"Фактически Украина не может смириться с оккупацией своей территории, она должна этому противиться. Европейский Союз прав в принятом решении, а Бразилия и другие страны правы в желании найти золотую середину. Я думаю, что это возможно. Если бы я верил, что это невозможно, я бы не взялся за это", – сказал лидер.

Он добавил, что уже обсуждал урегулирование "украинского конфликта" с лидерами Китая, Великобритании и Нидерландов. Кроме того, президент Бразилии намерен поднять эту тему на встречах во время саммита G7, который состоится в Японии.

Как известно, поддержка Украины в противостоянии агрессии России станет одним из приоритетных вопросов повестки дня саммита G7, который начнется 19 мая в японском городе Хиросима.