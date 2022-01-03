Президент Бразилии Болсонару попал в больницу, - СМИ

Об этом сообщают NDTV и The Rio Times.



Президентский самолет приземлился около 1 часа ночи по местному времени. Уже в два часа Болсонару приехал в госпиталь на юге Сан-Паулу.



Причина – лечение возможной кишечной непроходимости.

В июле 2021 года Болсонара госпитализировали для обследования после того, как у него появились боли в животе.