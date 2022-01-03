Президент Бразилии Болсонару попал в больницу, - СМИ
Президента Бразилии Жаира Болсонара госпитализировали в больницу Сан-Паулу
Об этом сообщают NDTV и The Rio Times.
Президентский самолет приземлился около 1 часа ночи по местному времени. Уже в два часа Болсонару приехал в госпиталь на юге Сан-Паулу.
Причина – лечение возможной кишечной непроходимости.
- В июле 2021 года Болсонара госпитализировали для обследования после того, как у него появились боли в животе.
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