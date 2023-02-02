Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы – пятые за два года
Президент Болгарии Румен Радев назначает пятые за два года досрочные выборы Сообщается, что глава государства распустил парламент
Об этом информирует The Associated Press.
"Президент Болгарии распустил Национальную ассамблею и назначил досрочные парламентские выборы на 2 апреля в надежде решить попытку страны урегулировать длительный политический тупик и серьезные экономические проблемы Европейского Союза и члена НАТО", - пишет издание.
Президент Румен Радев назначил временное правительство перед досрочными выборами, которые станут пятыми в Болгарии за два года.
Сообщается, что Радев снова назначил 55-летнего независимого политика Галаба Донева, чтобы остаться во главе временного кабинета министров пока следующий парламент не изберет членов очередного правительства.
Роспуск парламента произошел после того, как три крупнейшие политические группы в Национальной ассамблее не смогли найти общий язык для коалиционного правительства после последних досрочных выборов в октябре.
Правоцентристская партия ГЕРБ экс-премьер-министра Бойко Борисова получила наибольшее количество мест среди других - 67. Ведомство отмечает, что партии все равно не удалось получить большинство в 240-местном парламенте. Другие союзы отказались от альянса с ГЭРБ из-за "обвинения в коррупции и вероятной неспособности провести реформы, когда она была у власти".
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