Об этом информирует The Associated Press.

"Президент Болгарии распустил Национальную ассамблею и назначил досрочные парламентские выборы на 2 апреля в надежде решить попытку страны урегулировать длительный политический тупик и серьезные экономические проблемы Европейского Союза и члена НАТО", - пишет издание.

Президент Румен Радев назначил временное правительство перед досрочными выборами, которые станут пятыми в Болгарии за два года.

Сообщается, что Радев снова назначил 55-летнего независимого политика Галаба Донева, чтобы остаться во главе временного кабинета министров пока следующий парламент не изберет членов очередного правительства.

Роспуск парламента произошел после того, как три крупнейшие политические группы в Национальной ассамблее не смогли найти общий язык для коалиционного правительства после последних досрочных выборов в октябре.

Правоцентристская партия ГЕРБ экс-премьер-министра Бойко Борисова получила наибольшее количество мест среди других - 67. Ведомство отмечает, что партии все равно не удалось получить большинство в 240-местном парламенте. Другие союзы отказались от альянса с ГЭРБ из-за "обвинения в коррупции и вероятной неспособности провести реформы, когда она была у власти".

23 декабря 2022 года президент Болгарии обвинил депутатов в "разжигании войны" из-за решения послать Украине оружие.