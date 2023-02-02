Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы – пятые за два года

Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы – пятые за два года

2 февраля, 2023 четверг
16:49
Мир

Президент Болгарии Румен Радев назначает пятые за два года досрочные выборы Сообщается, что глава государства распустил парламент

Об этом информирует The Associated Press.

"Президент Болгарии распустил Национальную ассамблею и назначил досрочные парламентские выборы на 2 апреля в надежде решить попытку страны урегулировать длительный политический тупик и серьезные экономические проблемы Европейского Союза и члена НАТО", - пишет издание.

Президент Румен Радев назначил временное правительство перед досрочными выборами, которые станут пятыми в Болгарии за два года.

Сообщается, что Радев снова назначил 55-летнего независимого политика Галаба Донева, чтобы остаться во главе временного кабинета министров пока следующий парламент не изберет членов очередного правительства.

Роспуск парламента произошел после того, как три крупнейшие политические группы в Национальной ассамблее не смогли найти общий язык для коалиционного правительства после последних досрочных выборов в октябре.

Правоцентристская партия ГЕРБ экс-премьер-министра Бойко Борисова получила наибольшее количество мест среди других - 67. Ведомство отмечает, что партии все равно не удалось получить большинство в 240-местном парламенте. Другие союзы отказались от альянса с ГЭРБ из-за "обвинения в коррупции и вероятной неспособности провести реформы, когда она была у власти".

  • 23 декабря 2022 года президент Болгарии обвинил депутатов в "разжигании войны" из-за решения послать Украине оружие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
политика
Читайте также:
Автор Юрий Мартынович
1 февраля, 2023 среда
Глобальный удар по внутреннему врагу или день обысков и подозрений в Украине
31 января, 2023 вторник
Лавров заявил, что получил от главы МИД Египта послание Блинкена по Украине
1 февраля, 2023 среда
Алексей Резников может покинуть пост министра обороны и перейти в Минюст, - СМИ
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.72
    Покупка 39.72
    Продажа 40.44
  • EUR
    Покупка 42.75
    Продажа 43.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
2 февраля
18:09
Над Черным морем ПВО сбила российский беспилотник
18:02
OPINION
Сражения в соцсетях: стоит ли всегда молчать?
17:57
На Луганщине оккупанты отключили мобильный интернет
17:43
Шевченко призвал МОК не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям
17:40
ЕС выделил седьмой пакет помощи Украине на €500 млн и дополнительные €45 млн для миссии военной помощи
17:40
30-летний Бобби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннеса, как старейший пес
17:37
Владимир Путин
Путин угрожает ответом на передачу Украине зарубежных танков: "Применением бронетехники не ограничимся"
17:32
Эксклюзив
Суд над Атрошенко демонстрирует, что некоторые не хотят видеть Украину в ЕС, - нардеп Синютка
17:29
Порошенко передал два мобильных "антишахеда" батальону ТрО, прикрывающему Киев
17:24
В Мариуполе прогремели несколько взрывов на базах оккупантов, — Андрющенко
17:15
Николаевские порты и операторы на 90% готовы к работе в рамках "зернового коридора", но нужно согласие РФ, - Ким
17:10
"Работа над будущим Украины в Евросоюзе должна начаться сейчас": Европарламент принял резолюцию накануне саммита в Киеве
17:08
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
В Британии заявили, что самая быстрая программа обучения для пилота F-16 составляет около 35 месяцев
16:53
Эксклюзив
На ракеты Х-101 россияне решили поставить тепловые ловушки, – военный эксперт Киричевский
16:43
Оккупанты заставляют украинских старшеклассников сдавать школьные экзамены в России, - Центр нацсопротивления
16:35
Зеленский: В этом году должны исчезнуть все преграды для вступления Украины в ЕС
16:31
Порошенко накануне Саммита Украина-ЕС: ожидаем решения уже в 2023 году начать переговоры о вступлении в Евросоюз
16:28
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:26
Эксклюзив
Отвоевать Крым военными методами легче, чем Донбасс по линии 24 февраля, - военный эксперт Черник
16:25
Памяти Кузьмы Скрябина посвящается…
16:24
В Черном море уменьшилось количество российских носителей "калибров"
16:15
В Киеве открыли совместные консультации правительства Украины и Еврокомиссии с участием делегации еврокомиссаров
16:09
ФСБ
В Крыму ФСБ задержала мужчину "за участие в крымскотатарском добробате"
16:03
ПЦУ обсудит календарную реформу на заседании Архиерейского собора в мае
16:03
Обновлено
Дневной обстрел Краматорского центра: 6 раненых, повреждены поликлиника, школа и дома
16:02
Нетаньягу
Нетаньяху решил пересмотреть политику Израиля по поставкам оружия Украине, - СМИ
16:00
OPINION
О репутации чиновников и журналистов
15:40
Российский энергосектор ежедневно теряет €160 млн из-за санкций ЕС, - Урсула фон дер Ляен
15:33
ЕС решил предоставить Украине 2 400 дополнительных генераторов
15:21
Украина получила от Швеции 570 тонн оборудования для восстановления энергетических объектов
15:16
Череватый сомневается, что армия РФ сможет выполнить приказ Путина о захвате Донетчины и Луганщины
15:04
Обновлено
Россияне массированно обстреляли жилой сектор Камышан на Херсонщине, есть погибшая и раненые
15:02
В России заявили, что не будут просить страны ОДКБ о помощи в войне против Украины
14:51
Администрация вуза в Киеве уволила преподавательницу, которая вела лекции на русском
14:49
Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины в 2023 году нужно $17 млрд
14:37
ГБР задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 грн
14:29
ЕС вдвое расширит тренировочную миссию для ВСУ
14:19
Эксклюзив
Обострение на дуге Бахмут – Авдеевка – Марьинка – Угледар можно считать началом нового наступления россиян, – военный аналитик Гетьман
14:10
Подделывали документы о получении продуктов: пятерых военнослужащих подозревают в завладении более 4,6 млн грн
14:06
В Молдове отреагировали на заявление Лаврова о "новой Украине": часть угрожающей риторики российской дипломатии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV