Президент Болгарии Радев: участие в передаче Украине боеприпасов будет ошибкой

Как пишет БНР, так Румен Радев высказался во время общения с журналистами после открытия трехдневного форума "Зеленая неделя 2023".

"Когда я представлял Болгарию в Совете ЕС, я отстаивал эту позицию – стало понятно, что Болгария не является частью инициативы об одном миллионе снарядов для Украины. Если правительство примет такое решение, на мой взгляд, это будет ошибка".

Вы видите, что конфликт обостряется, несет огромные риски, истощает наши экономики и социальные системы. И в Болгарии, и в Брюсселе я утверждал, что наша страна не должна вмешиваться, снабжая оружием, в войну в Украине", - сказал президент.

Отмечается, что тема отправки снарядов в Украину вызвала заочный спор между президентом Радевым и премьер-министром Николаем Денковым. Последний считает, что Болгария должна выполнять взятые на себя обязательства.