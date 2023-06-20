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Президент Болгарии Радев: участие в передаче Украине боеприпасов будет ошибкой

20 июня, 2023 вторник
15:53
Мир

Президент Болгарии Румен Радев считает возможную передачу Украине снарядов ошибкой. Он заявил о нежелании присоединиться к плану ЕС по передаче миллиона боеприпасов

Как пишет БНР, так Румен Радев высказался во время общения с журналистами после открытия трехдневного форума "Зеленая неделя 2023".

"Когда я представлял Болгарию в Совете ЕС, я отстаивал эту позицию – стало понятно, что Болгария не является частью инициативы об одном миллионе снарядов для Украины. Если правительство примет такое решение, на мой взгляд, это будет ошибка".

Вы видите, что конфликт обостряется, несет огромные риски, истощает наши экономики и социальные системы. И в Болгарии, и в Брюсселе я утверждал, что наша страна не должна вмешиваться, снабжая оружием, в войну в Украине", - сказал президент.

Отмечается, что тема отправки снарядов в Украину вызвала заочный спор между президентом Радевым и премьер-министром Николаем Денковым. Последний считает, что Болгария должна выполнять взятые на себя обязательства.

  • 9 декабря сообщалось , что Болгария направит Украине первый с начала полномасштабного вторжения РФ пакет военной помощи, в который войдут легкое вооружение и боеприпасы.
  • Также правительство Болгарии утвердило около $20 миллионов дополнительного финансирования на гуманитарную поддержку украинцев, нашедших временное убежище в стране.
  • Совет ЕС 13 апреля утвердил выделение из Европейского фонда мира 1 миллиарда евро для поддержки Вооруженных Сил Украины, в частности, обеспечения их боеприпасами.
  • В мае страны Европейского Союза заявили об увеличении объемов производства снарядов до миллиона единиц в год. Боеприпасы получат Украина и члены ЕС.
  • Также 23 мая отмечалось , что с начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты.
Украина
Война с Россией
оружие для Украины
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