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Главная война с Россией Президент Болгарии отреагировал на протест Украины из-за слов о "российском" Крыме

Президент Болгарии отреагировал на протест Украины из-за слов о "российском" Крыме

20 ноября, 2021 суббота
14:53
война с Россией Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев назвал аннексию Крыма нарушением международного права, но заявил, что сейчас остров принадлежит России

Об этом сообщает Btv.bg.

По словам Радева, его заявление не следует драматизировать, поскольку он считает, что аннексия Крыма Россией является нарушением международного права.

"Драмы нет. Вопрос абсолютно понятный. Анексия Крыма - это нарушение международного права, но как я говорил в прошлый вечер, есть реалии в политике и на данный момент Крым принадлежит России" - сказал Радев.

19 ноября, в ответ на высказывания Радева, МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

В МИД Украины подчеркнули, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и заявили, что ожидают опровержения заявления Радева.

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Крым
Румен Радев
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