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Президент Болгарии обвинил депутатов в "разжигании войны" из-за решения послать Украине оружие

23 декабря, 2022 пятница
16:04
война с Россией

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что депутаты парламента, утвердившие поставки военной помощи Украине, являются "поджигателями войны", но признал, что не имеет правовых средств отменить их решение

Об этом сообщило издание БГНЕС .

По словам Радева, парламент Болгарии принял решение о военной помощи Украине подавляющим большинством, таким образом обязав временное правительство заключить договор с Украиной на получение такой помощи.

"В соответствии с правовым полем вето не может изменять текст уже заключенного международного договора. То есть, вето абсолютно бессмысленно. Обращение в Конституционный суд после ратификации международного договора невозможно", – добавил он.

В частности, болгарский президент также добавил, что минобороны страны проанализировало запросы Украины и в пакете помощи не будут "самолеты, зенитно-ракетные комплексы или танки, которые могут нанести вред нашим боевым возможностям".

  • Напомним, в середине ноября правительство Болгарии продлило действие государственной программы размещения украинских беженцев до 24 февраля 2023 года.
  • Накануне же стало известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ Болгария передала Украине гуманитарную помощь на сумму 243 млн долларов.
  • 16 декабря парламент Болгарии проголосовал за утверждение соглашения с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасах.
  • 22 декабря стало известно, что Болгария дополнительно выделила $20 млн в поддержку беженцев из Украины.

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