Президент Болгарии обвинил депутатов в "разжигании войны" из-за решения послать Украине оружие

Об этом сообщило издание БГНЕС .

По словам Радева, парламент Болгарии принял решение о военной помощи Украине подавляющим большинством, таким образом обязав временное правительство заключить договор с Украиной на получение такой помощи.

"В соответствии с правовым полем вето не может изменять текст уже заключенного международного договора. То есть, вето абсолютно бессмысленно. Обращение в Конституционный суд после ратификации международного договора невозможно", – добавил он.

В частности, болгарский президент также добавил, что минобороны страны проанализировало запросы Украины и в пакете помощи не будут "самолеты, зенитно-ракетные комплексы или танки, которые могут нанести вред нашим боевым возможностям".

Напомним, в середине ноября правительство Болгарии продлило действие государственной программы размещения украинских беженцев до 24 февраля 2023 года.

Накануне же стало известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ Болгария передала Украине гуманитарную помощь на сумму 243 млн долларов.

16 декабря парламент Болгарии проголосовал за утверждение соглашения с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасах.

22 декабря стало известно, что Болгария дополнительно выделила $20 млн в поддержку беженцев из Украины.