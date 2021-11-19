Президент Болгарии назвал оккупированный Крым "российским", МИД Украины вызвал посла и ждет опровержения

Как сообщает болгарская служба Радио Свобода, 18 ноября, во время телевизионных дебатов перед вторым туром президентских выборов, глава Болгарии высказал свою позицию по Крыму.



"Пока он российский, как еще может быть?" – ответил Радев на вопрос о полуострове.



Оппонент действующего президента Болгарии Анастас Герджиков признал Крым украинским.



Также Румен Радев заявил, что санкции против России "неэффективны".



В ответ на высказывания президента МИД Украины 19 ноября вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.



В МИД Украины подчеркнули, что "слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии" и заявили, что ожидают опровержения заявления Радева.



Посол Коджабашев заверил, что София поддерживает территориальную целостность Украины и усилия по деоккупации Крымского полуострова, в частности, своим участием в работе Крымской платформы.

Напомним, в ноябре этого года ООН приняла проект усиленной резолюции по правам человека в оккупированном Россией Крыму и впервые поддержала Крымскую платформу.