Президент "Баварии" рассказал о будущем лучшего футболиста мира Левандовского

Об этом сообщает Spox .



Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер не собирается продавать Левандовского.

"По моему мнению, Левандовски - лучший форвард в мире. Мы очень рады, что он в нашей команде. Его контракт рассчитан еще на два года, в течение которых он точно будет играть за " Баварию ". Могу предположить, что он задержится в команде и дольше. Он обязательно останется с нами на следующие два сезона ", - сказал Хайнер.

В прошлом сезоне Роберт Левандовски сыграл 40 матчей, забил 48 голов и отдал 9 результативных передач.