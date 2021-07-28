Президент "Баварии" рассказал о будущем лучшего футболиста мира Левандовского
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски продолжит выступать в мюнхенском топ-клубе
Об этом сообщает Spox .
Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер не собирается продавать Левандовского.
"По моему мнению, Левандовски - лучший форвард в мире. Мы очень рады, что он в нашей команде. Его контракт рассчитан еще на два года, в течение которых он точно будет играть за " Баварию ". Могу предположить, что он задержится в команде и дольше. Он обязательно останется с нами на следующие два сезона ", - сказал Хайнер.
В прошлом сезоне Роберт Левандовски сыграл 40 матчей, забил 48 голов и отдал 9 результативных передач.
- Напомним, в декабре ФИФА признала Роберта Левандовски лучшим футболистом мира 2020 года.
- 10 января Роберт Левандовски стал первым футболистом Бундеслиги с 1969 года, который забил 20 голов за первые 15 матчей чемпионата.
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