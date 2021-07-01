Президент "Барселоны" вспомнил Суперлигу и раскритиковал английские клубы, которые вышли из турнира

Об этом сообщает Diario Sport .



По словам Лапорты, английские клубы пожалеют об этом рано или поздно.



"Мы в трудной ситуации. На трансферном рынке нет денег, нужно что-то менять. Что касается позиции английских клубов, то рано или поздно они о своем решении пожалеют", - сказал президент "Барселоны" Лапорта.



Среди клубов АПЛ, которые основывали Суперлиги, были "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

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