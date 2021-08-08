Президент "Барселоны" рассказал, в каком клубе продолжит карьеру Месси

Об этом сообщает Tuttomercatoweb .

По его словам, следующим клубом Месси станет ПСЖ.

"Месси перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы он остался в" Барселоне ", но этого не произойдет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался", - сказал Лапорта.

34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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