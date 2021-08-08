Президент "Барселоны" рассказал, в каком клубе продолжит карьеру Месси
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что аргентинский футболист Лионель Месси продолжит карьеру в французском ПСЖ
Об этом сообщает Tuttomercatoweb .
По его словам, следующим клубом Месси станет ПСЖ.
"Месси перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы он остался в" Барселоне ", но этого не произойдет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался", - сказал Лапорта.
34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с "Барселоной".
- 7 августа сообщалось, что Лионель Месси договорился о переходе во французский ПСЖ.
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