Президент "Барселоны" объяснил, почему клуб не смог удержать Месси
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что аргентинский футболист Лионель Месси покинул клуб из-за финансовых проблем
Об этом сообщает Marca .
По словам Лапорты, "Барселона" не могла себе позволить оставить Лионеля Месси из-за правил финансового fair-play и тяжелое экономическое положение клуба.
"Нам нужно было снижать расходы и мы сделали это. Из 110% до 80% от фонда заработной платы. Но даже с уходом Гризманн и сокращением зарплат, на которое пошли Пике, Бускетс и Альба, Месси не мог остаться. Но все-таки было важно сократить зарплатную ведомость, так как в следующем году мы можем быть более амбициозными ", - сказал Лапорта.
34-летний Лионель Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
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Напомним, 10 августа ПСЖ объявил о трансфере Лионеля Месси .
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