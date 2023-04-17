Об этом сообщает Cadena SER .

После матча чемпионата Испании против "Гетафе" (0:0) Лапорта во время общения с болельщиками ответил утвердительно на вопрос, вернется ли Лионель Месси в каталонскую команду.

Аргентинец выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за парижан 34 матча, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.