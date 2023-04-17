Президент "Барселоны" анонсировал возвращение Месси в команду
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что аргентинский форвард французского ПСЖ Лионель Месси в скором времени вернется в испанский клуб
Об этом сообщает Cadena SER .
После матча чемпионата Испании против "Гетафе" (0:0) Лапорта во время общения с болельщиками ответил утвердительно на вопрос, вернется ли Лионель Месси в каталонскую команду.
Аргентинец выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Месси сыграл за парижан 34 матча, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.
- В сентябре 2022 года сообщалось, что Месси бесплатно покинет ПСЖ следующим летом.
- 3 марта стало известно, что Месси решил продолжить карьеру в одном из европейских клубов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное