Президент Азербайджана заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины

Об этом пишет НВ.



"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться из-за политического превосходства" , – сказал Алиев.



Он считает, что принципы международного права должны быть справедливы для всех стран.



Алиев убежден, что международное сообщество, поддерживая территориальную целостность Грузии и Молдовы, не относилось к Азербайджану в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.



На вопрос, какой совет он дал бы Украине, он ответил: "Самое главное — никогда не соглашаться на оккупацию".

Напомним, 29 апреля посольство Азербайджана в Киеве возобновило работу.