Президент Азербайджана заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что самое главное для Украины – это никогда не соглашаться на оккупацию
Об этом пишет НВ.
"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться из-за политического превосходства" , – сказал Алиев.
Он считает, что принципы международного права должны быть справедливы для всех стран.
Алиев убежден, что международное сообщество, поддерживая территориальную целостность Грузии и Молдовы, не относилось к Азербайджану в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха.
На вопрос, какой совет он дал бы Украине, он ответил: "Самое главное — никогда не соглашаться на оккупацию".
- Напомним, 29 апреля посольство Азербайджана в Киеве возобновило работу.
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