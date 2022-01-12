Президент Азербайджана призвал прекратить огонь на границе Армении

Об этом сообщает азербайджанское издание Oxu.



По его словам, в результате боевых столкновений на границе с Арменией погибли от шести до восьми армянских военных, многие были ранены. Алиев добавил, что после этого Ереван настойчиво попросил о прекращении огня.



"Они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда просто так им не сойдет", - отметил глава государства.



Алиев назвал бои на границе с Арменией очередной военной провокацией и совершенно немотивированной агрессией против Азербайджана. Он уточнил, что это не первый случай, который происходит после войны, и вчерашний инцидент не стал исключением.



"В 21:30 (19:30 по Киеву, - ред.) мною была дана команда министру обороны прекратить огонь", - сказал Алиев.

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